Mindelenses querem ver tanque da Praça Nova de novo em funcionamento

13/03/2019 00:07 - Modificado em 13/03/2019 00:07

O tanque da Praça Nova, conhecido por “roda”, outrora considerado um ponto de atracção da mesma, em São Vicente, há muito que se encontra desactivado, uma situação que os mindelenses desejam ver resolvido para dar nova vida ao local, numa altura que decorrem outros trabalhos no local.

A situação não passa despercebida às pessoas, que têm ou tinham a Praça Nova, construída no século XIX, como um ponto de visita nos finais de semana. Ao abandono é assim que descrevem alguns munícipes, que pedem celeridade da autarquia local, para resolver este que consideram ser um problema, pois este é um importante elemento decorativo que valoriza a famosa Praça Nova.

Depois das obras feitas nos anos 80, que possibilitaram o repuxo de água, aliado a outros elementos decorativos e com o avanço da tecnologia, Salvador Mascarenhas diz não entender como este monumento não funciona nos dias de hoje. “Com o avanço da tecnologia não se percebe como um elemento decorativo que melhorado com água a correr (que era reciclada estando sempre em movimento por uma bomba) e que daria uma sensação de frescura nos dias quentes, acrescentando valor à Praça Nova, não se realiza de novo” sublinha.

“Na minha opinião devia-se retirar todo o betão da última construção, deixando o original (mármore) criando uma tubulação em inox com um desenho modernista exposto de fácil concepção e manutenção” vinca o internauta Silvestre Medina.

Para Alexon Inocêncio, a CMSV deveria colocar alguns tipos de peixes no local, conferindo este trabalho ao Andy, um jovem com potencialidades nesta matéria, entendendo que este trabalho seria uma atracção bonita para a Praça Nova, isto com uma boa filtragem de água.

O certo é que para as pessoas que gostam de biologia a Praça Nova, era um ponto de paragem para deslumbrar a bela visão do mundo marinho, que os peixes conferiam ao local, que caracterizam o cenário actual como sendo um desleixo por parte da Câmara Municipal de São Vicente, isto numa altura em que estão sendo feitas trabalhos (CNAD e Eden Park) que valorizarão e darão uma outra vida à velhinha mas sempre Praça Nova.