Kelvin: “Orgulho enorme pela convocatória de Rui Águas”

12/03/2019 23:38 - Modificado em 12/03/2019 23:38

O defesa central do Batuque FC, Kelvin Pires, de 18 anos, é o destaque maior na convocatória de Rui Águas, para integrar o lote de convocados para o embate decisivo frente ao Lesoto em jogo de apuramento para o CAN 2019, que se irá realizar no Egipto.

Do sonho à realidade foi assim que o jogador que tem como alcunha “Djack” descreve esta chamada à seleção A de Cabo Verde. O jogador natural de Rabil, na Boa Vista, mas que reside actualmente em São Vicente, tem sido aposta regular de Bubista na equipa do Batuque FC e tem cumprido com as expectativas.

Kelvin integrou recentemente a seleção de sub-19 e sub-20 de Cabo Verde, que defrontaram as seleções portuguesas da categoria, em terras lusas. As boas prestações frente a Portugal, não passaram despercebidas ao seleccionador nacional, que segundo o jogador num exclusivo ao NN, recebeu elogios de Rui Águas. “Não fiquei espantado mas não esperava também. Fui elogiado pelo seleccionador da seleção A em jogos dos sub 19 e 20 e fiquei muito contente por ele ter me chamado”.

O jogador expressa o enorme orgulho que sente por ter sido chamado pela primeira vez para a selecção. “É um sonho desde criança e está a ser concretizado, que é o de jogar ao lado dos melhores jogadores da seleção A” vinca. Kelvin afirma que gosta de ver Ryan Mendes em acção, mesmo que sejam jogadores que actuam em diferentes posições no campo.

O grande objectivo, de acordo o mesmo, é retribuir a confiança depositada nele pelo seleccionador nacional. “Vou dar o meu melhor para retribuir a confiança do treinador” complementa.

O jovem jogador de 1,92 metros, e que desempenha para além o papel de defesa central também médio defensivo, afiança que não quer ficar por aqui, porque o seu grande sonho é, no futuro, ser um jogador profissional.

Sobre o Batuque FC equipa onde vem evoluindo como jogador, diz que é uma grande equipa e que estão fazendo uma “grande época”.