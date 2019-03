Campanha de limpeza da Praia dos Achados em Santa Luzia

12/03/2019 23:19 - Modificado em 12/03/2019 23:22

A campanha de limpeza da Praia dos Achados, na ilha de Santa Luzia, decorre desde 10 de março e termina no dia 14. Esta tem com objetivo principal promover um ambiente sustentável à vida marinha do local.

De acordo com o Governo, a iniciativa conta com a parceria da Biosfera I, Câmara Municipal de São Vicente, Global Sea Shepherd, uma embarcação para o transporte dos resíduos até ao Porto Grande de onde serão transportados para a lixeira municipal por mais de 30 voluntários.

Situada a norte da ilha de Santa Luzia, a Praia dos Achados é, conforme os responsáveis pela campanha de limpeza, um dos pontos de acumulação de lixo, com proveniências diversas, mas também é uma das praias mais procuradas pelas tartarugas para a desova nesta ilha.

“Nesta praia, o lixo constitui uma grande ameaça para as tartarugas marinhas que ao procurarem a praia para desova, ficam presas entre o lixo sem poderem voltar ao mar, acabando muitas vezes por morrer, pelo que a limpeza da praia se torna uma atividade anual de suma importância para a proteção dessa espécie”, explica a mesma fonte em comunicado.

O mesmo comunicado refere que, a avaliar pelas indicações das embalagens de lixo que se amontoam nas praias de Santa Luzia, supostamente descartados em alto mar e transportadas pelas correntes marítimas, podem-se identificar diferentes proveniências do lixo. Mais de 15 países designadamente Portugal, Colômbia, Filipinas, Uruguai, Gana, Tailândia, Reino Unido, Malásia, Uzbequistão, Estados Unidos, Grécia, Marrocos, França, África do Sul, entre outros.