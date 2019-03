Regulador europeu interdita espaço aéreo ao Boeing 737 Max 8

12/03/2019 17:27 - Modificado em 12/03/2019 17:27

Medida de precaução já foi avançada por vários países na sequência do segundo acidente aéreo com este modelo da Boeing num espaço de cinco meses.

AAgência Europeia para a Segurança Aérea decidiu esta segunda-feira interditar o espaço aéreo europeu ao aviões 737 Max 8 da Boeing. A decisão foi revelada no site do regulador europeu e já era esperada.

Vários países têm vindo a anunciar a interdição do seu espaço aéreo aos aparelhos deste modelo da Boeing, uma decisão que está relacionada com o acidente deste domingo com o avião da Ethiopian Airlines, o segundo com este modelo da Boeing no espaço de cinco meses.