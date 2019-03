Jorge Santos “profundamente desagradado” com a mudança do palco de trabalhos da CEDEAO

12/03/2019 16:28 - Modificado em 12/03/2019 16:29

O Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, remeteu uma missiva ao seu homólogo da CEDEAO, onde expressou o seu profundo desagrado pela súbita deslocalização para Dakar, Senegal, do Seminário e a Sessão Extraordinária do Parlamento da Comunidade dos Estados da África Ocidental, que deveriam ter lugar no Sal, Cabo Verde, entre os dias 28 de Fevereiro e 9 de Março.

Jorge Santos, lembrou todo o esforço e engajamento da Casa Parlamentar na criação de todas as condições logísticas e a mobilização das autoridades nacionais para o sucesso do evento.

“Uma ação hostil e falta de respeito institucional da parte de uma instituição como o Parlamento da CEDEAO” concluiu na sua mensagem.