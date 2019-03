SV : Munícipes satisfeitos pelas melhorias feitas pela edilidade na sinalização e passadeiras mas…

11/03/2019 23:59 - Modificado em 11/03/2019 23:59

Depois das várias reivindicações feitas pela população sanvicentina no que toca à situação das passadeiras, um assunto que gerou sempre muitas polémicas, o cenário agora é diferente.

Depois de serem realizadas novas pinturas e serem feitas algumas reparações na colocação de sinais nas rodovias, os munícipes abordados pelo NN afirmam que estão satisfeitos com o trabalho feito pela CMSV, mas pedem a sua atenção para as zonas periféricas.

Várias situações rodoviárias, principalmente no centro da cidade, deixaram os mindelenses agastados com a demora da edilidade em pôr cobro às situações, mas parece que, por enquanto, estão sanadas com as obras feitas pela autarquia mindelense em vários pontos da cidade.

Neste sentido as autoridades competentes tomaram medidas, o que agradou a alguns mindelenses com quem falamos. É o caso de Pedro Gomes, que abordado pelo NN, frisou que estes trabalhos devem ser feitos com frequência. “Não se deve deixar que as passadeiras cheguem ao ponto, como estavam antes, ou seja, devem intervir prontamente para reporem a pintura. Outras zonas da ilha também carecem do mesmo trabalho, por isso, espero que não se fique por aqui” afirma.

No entender de Joana Alves, a Câmara fez um bom trabalho neste sentido, pois como argumenta estas já precisavam de manutenção havia muito tempo. No entanto, chama ainda a atenção para as passadeiras junto aos cruzamentos pois, segundo a mesma, estas continuam a representar um perigo para os peões. “As passadeiras estão sempre cheias de peões e por isso temos que ter muita atenção para que não haja acidentes. Sei que foi feito um estudo para as colocar onde estão, mas para o bem de todos estes deveriam ser revistos”.

Já Carlos Lopes, morador na Ribeirinha, regozija-se com o trabalho que vem sendo feito neste sentido, mas altera que estes trabalhos devem ser estendidos para outras zonas periféricas. No seu entender só assim todos saem a ganhar. Frisa ainda que, nestas zonas os perigos são iminentes, pois as ruas são mais estreitas o que motiva a ocorrência de situações muito delicadas.