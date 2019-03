Sub-17: Cantareira soma e segue no Grupo A e no Grupo B Estoril é o novo líder

11/03/2019 16:49 - Modificado em 11/03/2019 16:50

O campeonato regional de sub-17 em São Vicente, que nesta época se disputa em dois grupos, teve mais uma jornada disputada neste fim-de-semana. No grupo A, onde se jogou para a sexta jornada, o Cantareira consolidou a sua condição de líder ao vencer o Castilho por 4-0. Já no Grupo B, os jogos contaram para a terceira jornada, o Estoril conseguiu tomar a dianteira da prova ao vencer o Batuque FC por 2-1.

No grupo A, onde está envolvido o último campeão regional da categoria em São Vicente e o vice-campeão nacional o Geneva, as coisas não tem para já corrido de feição para a turma da Ribeira Bote, que voltou a marcar passo nesta sexta jornada, depois de empatar com o Corinthians a zeros. Com este empate o Geneva chega aos quatro pontos na tabela classificativa. Por sua vez, o Corinthians soma agora 10 pontos.

Quem não perde o embalo é a equipa do Cantareira que venceu, e, de goleada, o Castilho por 4-0 e aumentou a vantagem na liderança da prova, somando agora 15 pontos. O Castilho mesmo com esta derrota manteve a terceira posição com 06 pontos.

De realçar que, nesta jornada o Ponta d´Pom ficou isento, equipa que ocupa a última posição e que ainda não pontuou.

Já no Grupo B jogou-se apenas para a terceira jornada e o Estoril é o novo líder após vencer o Batuque FC, por 2-1. Com esta vitória os “estorilistas” chegaram aos 07 pontos, na classificação. O Batuque FC, líder até então, caiu para a terceira posição com 04 pontos. A Juventude também venceu nesta jornada e subiu ao segundo lugar. Uma vitória por 3-1, frente a Real Sociedade ajudou a equipa a atingir os cinco pontos. A Real Sociedade continua na última posição do grupo sem nenhum ponto.