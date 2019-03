CAN’2019: Marcos Soares e Babanco chamados para duelo com o Lesoto

11/03/2019 16:34 - Modificado em 11/03/2019 16:35

Os internacionais cabo-verdianos Babanco e Marco Soares estão na lista de convocados de Rui Águas para o jogo contra o Lesoto, a contar a última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN’2019.

O jornal português Record, escreve que o seleccionador Rui Águas chama, assim, a sua dupla de capitães para o jogo marcado para o dia 24 de Março, no Estádio Nacional, na Cidade da Praia.

A lista completa, segundo a FCF, vai ser divulgado ainda este semana e o estágio arranca na próxima segunda-feira, 18.

Nas duas partidas a contar para a sexta e última jornada do Grupo L de qualificação para o CAN’2019, no qual Cabo Verde está inserido, estará em jogo o apuramento de uma das três equipas ainda com possibilidades para tal.

Cabo Verde, para se qualificar, terá de vencer o Lesoto e esperar que o Uganda não perca na sua deslocação a Tanzânia, já que um triunfo dos tanzanianos inviabiliza qualquer possibilidade dos “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a selecção cabo-verdiana, marcarem presença no Campeonato Africano das Nações.

O Uganda, já apurado, lidera o Grupo L com 13 pontos, seguido da Tanzânia e Lesoto com cinco pontos cada, ao passo que Cabo Verde está na cauda da tabela classificativa com quatro pontos em cinco jogos.

O CAN’2019 disputa-se de 15 de Junho a 13 de Julho no Egipto, país que substituiu os Camarões, que inicialmente acolheria esta edição da Taça Africana das Nações.