Assembleia Municipal vai apreciar para homologação proposta de delimitação de zonas, lugares e bairros

11/03/2019 16:26 - Modificado em 11/03/2019 16:27

A Assembleia Municipal de São Vicente reúne-se esta quarta-feira, 13, em mais uma sessão ordinária, que será voltada para apreciar a homologação de uma proposta de delimitação de zonas, lugares e bairros de São Vicente.

Esta sessão é aproveitada, anualmente, pelo executivo que apresenta para apreciação dos deputados municipais as actividades e o relatório escrito das actividades do ano anterior.

Ainda no decorrer da sessão estará ainda em análise uma proposta da Câmara Municipal de atribuição do nome do cidadão Nicolau do Rosário a uma das ruas da cidade do Mindelo.

De referir que a actual Assembleia Municipal de São Vicente é composta por 21 eleitos municipais, sendo 11 do Movimento para a Democracia (MpD), que suporta a câmara, seis da UCID e quatro do PAICV.