Santo Antão: “Uma família, um Turista” socializado com as Câmaras municipais do país

11/03/2019 00:40 - Modificado em 11/03/2019 00:40

Decorreu a sexta-feira, na cidade do Porto Novo, Santo Antão, a apresentação e socialização da proposta do Programa “Uma família, um Turista”, um projeto que o Ministério do Turismo e Transportes pretende implementar em todo o país, com o objetivo de dinamizar a economia local, criar riqueza e reduzir o fenómeno da pobreza, com especial enfoque nas regiões rurais

De acordo com o Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, o sucesso da implementação deste Programa irá depender do total engajamento dos municípios.

Por esta razão, autarcas e representantes das Câmaras Municipais de vários municípios de Cabo Verde, reuniram-se com o Ministro José da Silva Gonçalves para conhecerem o projeto e apresentar sugestões para melhoria de vários aspetos relacionados com o projeto. José da Silva Gonçalves afirmou que a oferta turística a nível familiar, por ser uma alternativa ao “turismo de massa”, o all inclusive, deverá ter também normas de qualidade e enquadramento legislativo e ter apoios, tal como as unidades com mais quartos.

http://governo.cv