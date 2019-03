Primeira edição TEDx Mindelo terá 100 convidados

11/03/2019 00:09 - Modificado em 11/03/2019 00:09

A maior plataforma de troca de conhecimentos, experiencias e ideias, chega a cidade do Mindelo pela primeira vez, no mês de Maio e tem como temática a interculturalidade: O DNA da identidade cabo-verdiana.

O TEDx Mindelo terá a participação de 100 convidados entre artistas, empreendedores e activistas, tanto nacionais e internacionais, neste evento de formato restrito e que terá divulgação directa nas plataformas digitais.

Além da parte oratória, cujos oradores contam somente com um máximo de 18 minutos para as apresentações, o certame contempla ainda uma vertente cultural.

O evento que está marcado para o dia 21 de Maio, Dia da Diversidade Cultural, terá a duração de três horas e com a participação de sete oradores e será realizado no Pólo da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) em São Vicente, que, conforme uma das responsáveis da instituição e também membro da comissão organizativa do evento, Suzel Cruz, recebeu a nova com “grande entusiasmo”, já que a academia “também é um exemplo de partilha de conhecimento e de ciência”.

De acordo com a organização, pretende-se, promover, uma plataforma de partilha e de interacção de ideias e ainda regressar às origens de São Vicente, de relembrar aquilo que foi a cidade do Mindelo, aquilo que ela é e aquilo que ainda poderá ser.

Suzel Cruz, diz que tem como objectivo de potenciar também a capacidade do mindelenses de “contar estórias e de fazer história a partir das próprias estórias” e através dos auscultar de ideias projectar ainda uma “nova cidade, mais humana, mais acolhedora e mais apropriada para os próprios mindelenses”.

A licença para a realização do evento no Mindelo foi conseguida no ano passado. E por se estar, segundo Lucas Monteiro, numa “ilha intercultural”, escolheu-se como tema “Interculturalidades; Estórias e Histórias e ideias (re)mixadas”.

“Porque, São Vicente é basicamente uma ilha que é um mix de cultura e de pensamento e é lógico trazer gentes de diversas partes do mundo e de culturas diversas para apresentar temas, que possam mudar a sociedade”.

TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada ao lema “ideias que merecem ser compartilhadas”. Começou há 26 anos, como uma conferência na Califórnia, e, desde então, o TED tem crescido para apoiar ideias que mudam o mundo através de múltiplas iniciativas.

A iniciativa TEDx concede licenças livres para as pessoas ao redor do mundo que desejam organizar eventos no formato TED em suas comunidades. Mais de 5.000 eventos TEDx foram realizados, e as palestras seleccionadas a partir desses eventos são transformadas em vídeos de TED Talks.