Mindelense é travado pelo Farense mas aumenta vantagem sobre o Batuque

10/03/2019 23:40 - Modificado em 10/03/2019 23:40

Foto: Pitch Moreira

A jornada 11 do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, ficou marcado pelos deslizes do duo da frente. O líder Mindelense empatou a uma bola com o Farense e o Batuque, por sua vez, foi derrotado pelo Salamansa, por 0-1. Mesmo empatando os Leões da Rua da Praia conseguiram aumentar a vantagem de quatro para cinco pontos sobre o Batuque.

A 11ª jornada arrancou no sábado, 09, com a vitória do Castilho frente ao Corinthians por 1-2. No jogo entre aflitos os castilhianos levaram a melhor sobre os corintianos que ficaram à porta da descida directa para a “Segundona”, isto no ano de estreia na Primeira Divisão. Yuran e Sidney foram os autores dos golos do Castilho neste encontro, sendo que Maky foi o marcador do único golo do Corinthians.

No segundo encontro de sábado, o Batuque foi surpreendido pelo Salamansa, que se impôs e venceu por 0-1. O marcador de serviço da equipa da zona piscatória, nesta época desportiva, o jovem Miká foi o herói deste encontro ao marcar o único tento desta partida isto já no decorrer do segundo tempo. Miká ascendeu à liderança dos melhores marcadores do campeonato com 8 golos.

Já neste domingo a jornada prosseguiu com embate mais aguardado da jornada. O jogo entre o Mindelense e o Farense, partida que terminou empatada a uma bola. Num jogo que se esperava ser de muita disputa durante os 90 minutos, as equipas não se fizeram por menos e proporcionaram ao público presente no Estádio Municipal Adérito Sena, um bom jogo de futebol. Os dois golos desta partida aconteceram ainda durante o primeiro tempo. Papalele marcou pelo Mindelense aos 27 minutos de jogos. O golo do empate do Farense foi obtido por Dudu à passagem do minuto 37.

No segundo tempo os encarnados ainda beneficiaram de uma penalidade, aos 75 minutos, mas Papalele chamado à conversão não conseguiu levar a melhor sobre Ricardo, que esteve a grande nível e impediu novo golo do avançado dos Leões da Rua de Praia. Os encarnados mesmo com este empate registado, conseguiram mais um ponto de avanço sobre o Batuque.

No fecho desta jornada a Académica venceu o Derby por 1-3. Ailton por duas vezes e Bruno Silva foram os marcadores de serviços da “Micá” neste encontro. O golo derbiano nasceu após uma confusão na área da Académica que foi aproveitado por Unha para diminuir os números do marcador. A “Micá” iguala assim o Batuque na terceira posição. Já o Derby continua a sua travessia pelo deserto nesta época desportiva.

Concluída a jornada 11, o Mindelense lidera com 27 pontos. Na segunda e terceira posição, respectivamente, surgem Batuque e Académica com os mesmos 22 pontos. O Farense é quarto classificado com 20 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa está o Salamansa, agora, com 10 pontos. Nos lugares de despromoção está o Castilho com 05 pontos e o lanterna vermelha Corinthians com apenas 02 pontos.