Falcões do Norte vence Calhau e cola-se ao Amarante na liderança da “Segundona”

10/03/2019 23:18 - Modificado em 10/03/2019 23:18

Em jogos a contar para a sétima jornada do campeonato regional da segunda divisão, o líder Amarante caiu aos pés do Ribeira Bote perdendo por 1-0 o que permitiu ser alcançado na liderança da prova pelo Falcões do Norte que venceu, neste domingo, 10, o Calhau por 1-0.

O campeonato regional da segunda divisão caminha a passos largos para o seu término. Como tem acontecido nas últimas épocas, a luta é renhida no que toca aos lugares de subida de divisão, o que quer dizer que o presumível campeão será sempre uma incógnita até ao último suspiro da competição. Após a realização desta jornada a diferença pontual entre os quatro primeiros classificados é de apenas três pontos.

No jogo grande desta jornada, realizado no sábado, 09, o Amarante foi travado pelo Ribeira Bote, que lhe impôs uma derrota por uma bola sem resposta. O único golo do encontro foi apontado por Spidim. Um resultado que permitiu ao Ribeira Bote isolar-se na terceira posição a apenas um ponto do duo da frente, formado pelo Falcões e Amarante.

Já neste domingo, São Pedro e Ponta d´Pom não foram além da igualdade a uma bola. Para o São Pedro, marcou Tetex e Gastão pelo Ponta d´Pom. O “Ponta” mesmo com este empate soma 10 pontos e está a três dos líderes. Por sua vez, o São Pedro igualou o Calhau com os mesmos pontos no fundo da tabela classificativa.

A fechar a jornada o Falcões do Norte conseguiu uma vitória importantíssima frente ao Calhau por 1-0, vitória essa que permitiu à equipa de Chã de Alecrim alcançar o Amarante na liderança da prova. Um golo de Ima foi suficiente para a equipa garantir os três pontos em disputa.

A tabela classificativa é liderada pelo Falcões do Norte e Amarante com os mesmos 13 pontos, com vantagem no confronto directo para a turma verde branca. A terceira posição é ocupada pelo Ribeira Bote com 12 pontos. Com 10 pontos e na quarta posição está o Ponta d´Pom. Mais abaixo na tabela classificativa estão São Pedro e Calhau com 5 pontos cada.