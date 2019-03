Liga Play Sub-17: Geneva consegue a sua primeira vitória na época

8/03/2019 01:24 - Modificado em 8/03/2019 01:25

Os campeões regionais de futebol em Sub-17 de São Vicente e vice-campeões nacionais conseguiram alcançar a sua primeira vitória no campeonato regional, ao vencer o Ponta d´Pom por 2-3, em jogo relativo a quinta jornada do Grupo A, disputado no Centro de Estágio da FCF.

Depois de três derrotas consecutivas, nas três primeiras jornadas, os vermelho e branco da Ribeira Bote conseguiram acertar o passo ao vencerem, numa jornada disputada no meio da semana, o Ponta d´Pom, equipas que repartiam os dois últimos lugares da tabela classificativa.

Ainda nesta jornada, disputada no mesmo campo, o Corinthians venceu o Castilho por 2-1. Vitória importantíssima para os corintianos que se isolaram no segundo lugar da prova.

De realçar que nesta jornada o líder Cantareira, cumpriu o seu jogo de folga.

Após esta jornada o Cantareira continua líder isolado com 12 pontos. A segunda posição é ocupada pelo Corinthians com 09 pontos. O terceiro posto é ocupado pelo Castilho com 06 pontos. O Geneva ocupa o quarto lugar com 3 pontos. Na última posição surge o Ponta d´Pom que ainda não pontuou.

A sexta jornada que se disputa no domingo, 10, no Centro de Estágio da FCF, reserva os jogos Cantareira x Castilho e Corinthians x Geneva.