CVMóvel apoia oito Associações Desportivas do Interior de Santiago

8/03/2019 01:11 - Modificado em 8/03/2019 01:11

CVMóvel enquanto Empresa de referência na área das comunicações eletrónicas em Cabo Verde, no âmbito da sua política de Responsabilidade Social considera o desporto um dos pilares importantes para o desenvolvimento do país. É com base neste posicionamento que a empresa formaliza amanhã (sexta-feira) parceria com 8 Associações Desportivas do interior de Santiago, dando assim o seu contributo para a promoção e o desenvolvimento da prática desportiva no interior da ilha.

Eis as Associações Desportivas beneficiadas: · Associação Desportiva Flor Jovem – Calheta de São Miguel · Associação Desportiva Recreativa e Cultural dos Picos – São Salvador do Mundo · Delta Cultura Cabo Verde – Tarrafal · Clube Desportivo Estrela dos Amadores – Tarrafal · Graciosa Voleibol – Tarrafal · Grupo Desportivo e Recreativo São Lourenço – São Lourenço dos Órgãos · Assojuventus Futebol Clube – Santa Catarina ·Associação Clube Desportivo Recreativo Cultural e Social Inter Cutelo – Santa Cruz.

Com este Protocolo a CVMóvel assume, durante duas épocas desportivas, os custos com a aquisição de equipamentos das oito equipas, bem como o transporte dos atletas nos dias dos jogos. A formalização destas parcerias acontece amanhã, dia 8 de Março, pelas 16:00 nas instalações da Uni-Santiago e contará com as presenças dos representantes das associações parceiras, dos vereadores para área do desporto das Câmaras Municipais do interior de Santiago e do Administrador da CVMóvel Dr. João Domingos Correia.