“I Love Carnaval”: O evento para fechar o Carnaval de São Vicente

8/03/2019 00:46 - Modificado em 8/03/2019 00:47

Caiu o pano sobre o carnaval de São Vicente, esta quarta-feira, com a entrega dos prémios aos vencedores, melhor dizendo ao vencedor e acontece, este sábado, mais um evento ligado ao carnaval de São Vicente.

Depois de toda a euforia da terça-feira (05) de carnaval, que foi de festa para milhares de pessoas que passaram pela cidade do Mindelo (São Vicente) para assistir ao desfile oficial e espontâneos.

Passado o entusiasmo do desfile oficial mindelense, fica a lembrança e as fotos da festa do Rei Momo.

Para terminar a época carnavalesca em grande e antes do tradicional Enterro do Carnaval sempre no domingo após a festa, acontece em São Vicente o “I Love Carnaval”. Uma ideia que surge, na “febre” do “I Love”, que surgiu por todo o país e que é identificado como uma festa de massas.

“Este conceito tem recebido a atenção crescente e como queremos diferenciar dos outros, queremos que a sua adesão seja visto maioritariamente no sentido cultural. E que irá atender e superar as expectativas no que tange a usabilidade e a sua qualidade”.

De acordo com os promotores do evento, este não é apenas mais uma festa de carnaval. “Queremos que o espaço da realização do evento apareça como um local de exposição para as diferentes figuras de destaque que estiveram presentes no desfile do dia 05 de Março no carnaval e também dar a oportunidade os emigrantes e turistas de apreciarem in loco, alguns trajes utilizados”, conta Anaisa Lopes.

Para esta promotora, esta primeira edição é o prelúdio de algo maior que vai acontecer nas próximas edições e que a ideia é trabalhar para criar um conceito novo das festas de carnaval em São Vicente.

O evento que acontece, na FIC Laginha, este sábado 09 Março, traz no seu cartaz uma mistura de estilos musicais, que não se centra apenas nos sons carnavalescos. “Temos Vlú e Banda, batucada, bem como alguns jovens artistas da ilha, como Kiddye Bonz, Elly Paris, Kré Sk e vários Dj´S”, refere.

“I Love carnaval”, surge no fim-de-semana após o carnaval, exatamente para diferenciar qual o tipo de evento que se quer tornar. Uma marca e trazer para outro palco, figuras como a Rainha de Bateria do carnaval de São Vicente e mostrar outra perspectiva sobre o destino que os trajes podem ter.

Posto isso, também haverá prémios para as melhores fantasias, tendo em conta os quesitos utilizados pela organização, sendo a criatividade um dos maiores requisitos.

Outra parte interessante, conforme Anaisa Lopes, provêm do facto da organização incluir este evento no Sodade Festival, que acontece em Holanda, ainda este ano. “Acredito que culturalmente, o evento terá o seu valor para a ilha” diz.

Outro ponto abordado pela organização, aliás uma preocupação, prende-se com o facto da ideia final ser conhecida, que futuramente alguma empresa venha pegar do projeto e trabalhar como se fosse seu.

“Estamos a reunir condições para o futuro e que venha a se transformar num evento cultural com diversas abordagens”. Em termos de bilheteria tem havido uma boa adesão do público, garante a organização.