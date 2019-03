Batuque não quer deixar Mindelense fugir : Contas finais

8/03/2019 00:24 - Modificado em 8/03/2019 00:25

Foto: Pitch Moreira

O Campeonato Regional de Futebol em São Vicente já entrou nas derradeiras jornadas, com a luta bem renhida nos dois extremos da tabela classificativa. No pódio Mindelense e Batuque procuram o título e no outro extremo Castilho e Corinthians lutam pela vida, numa jornada que será importante para as contas finais.

Após as festividades do Rei Momo em São Vicente, que praticamente pararam a ilha, o regional de futebol está de volta com a jornada 11. Esta arranca no sábado, às 14 horas, com um embate importantíssimo entre os lanternas vermelhas Corinthians e Castilho. Equipas que seguem no fundo da tabela com os mesmos dois pontos e o jogo assume-se de carácter importantíssimo para estas duas formações que querem fugir da zona perigosa, mas para isso somente a vitória interessa, neste jogo. De recordar que na primeira volta as duas equipas não foram além de uma igualdade a uma bola.

O vice-líder entra em campo logo a seguir para defrontar o Salamansa. O Batuque FC continua na perseguição ao Mindelense e vão à procura da vitória nesta partida, colocando assim alguma pressão sobre os encarnados, pois estes só entram em campo no domingo. O Salamansa mesmo com 07 pontos, ainda procura respirar melhor na classificação e certamente será um osso duro de roer.

A jornada prossegue no domingo, 10, às 14 horas, com o embate mais aguardado da jornada, devido ao seu peso simbólico na classificação e que vai colocar frente a frente o Mindelense líder isolado e o Farense sensação do campeonato em São Vicente.

Depois de atingir a melhor pontuação de sempre na primeira liga, os comandados de Bassana procuram bater o pé ao todo poderoso Mindelense, num jogo que promete ser disputado com muita intensidade durante os 90 minutos. Os Leões de Fonte Filipe já mostraram toda a sua veia goleadora no campeonato, depois de aplicarem 5-1 ao Castilho.

Os Leões da Rua de Praia, por sua vez, procuram manter a preciosa vantagem de quatro pontos sobre o Batuque. Na primeira volta o Mindelense, recorde-se, quebrou a invencibilidade do Farense ao vencer por 0-2, em jogo da 4ª jornada.

A jornada 11 ficará concluída com o duelo entre Derby e Académica. Dois históricos do futebol em São Vicente que procuram melhor a sua posição na classificação. A Académica entra em campo ainda com o sonho de pé, mas sabe que a luta pelo título está difícil. Já o Derby procura também uma melhor classificação, sendo que se encontra na 5ª posição, com 16 pontos, enquanto a “Micá” soma 19.