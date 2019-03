Três anos depois a dupla JotaCê e Anisío Rodrigues voltam a dar música do carnaval de São Vicente – (c/vídeo)

7/03/2019 14:40 - Modificado em 7/03/2019 14:41

O jurado, num total de 27 elementos, divididos por três pontos estratégicos, escolheu esta agremiação como o vencedor do prémio de melhor música, “Sabura sem fronteira”, da autoria de João Carlos Silva e Anisío Rodrigues.

Em 2016, A música de João Carlos Silva, “Volta ao Mundo em 80 Loucuras”, também do Cruzeiros do Norte foi o tema musical escolhido pelo jurí do carnaval de São Vicente.