A euforia da reconquista do troféu de Campeão do Carnaval de São Vicente 2019-(c/vídeo)

7/03/2019 14:34 - Modificado em 7/03/2019 14:34

O momento emocionante da tarde desta quarta-feira com o anúncio do vencedor do Carnaval 2019, com o presidente Jailson Juff, emocionado pela conquista do título que foge ao grupo da zona norte, há cinco anos, mostra o momento da consagração do título de Campeão do Carnaval da ilha do Porto Grande. Com 10 anos à frente deste grupo, esta foi a quarta vez que o grupo conquistou o primeiro lugar, três delas consecutivas. Num percurso que tem sido de altos e baixos nos últimos anos.

A agremiação carnavalesca, trouxe muitas novidades no desfile, desta terça-feira e ganhou quase tudo.