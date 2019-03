Autarquia Mindelense já perspetiva o Carnaval 2020

7/03/2019 13:18 - Modificado em 7/03/2019 13:21

O Presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, assume que a edilidade quer mais e melhor carnaval em 2020, por isso a aposta continua a ser na organização para que a ilha possa acolher mais visitantes e dinamizar, através do Carnaval, a economia da ilha de Monte Cara.

O edil mindelense garantiu à RCV que uma das atenções vai para o sambódromo da Rua de Lisboa. Um projeto, segundo o mesmo, a longo prazo e que pretende criar melhores condições para os grupos e o público no geral. Neves apela ainda às diversas instituições e empresas a se envolverem mais no Carnaval tendo em conta o impacto que esta festa tem na vida socioeconómica da ilha.

O carnaval 2019 em São Vicente termina no domingo com o tradicional enterro de Carnaval com o desfile dos mandingas, pelas diversas zonas de São Vicente.