Caso assalto BCN Boa Vista: Hianique Santos vai esperar julgamento em liberdade

7/03/2019 13:14 - Modificado em 7/03/2019 13:14

O Tribunal da Comarca da Boa Vista, decidiu libertar Hianique Santos, que estava detido desde outubro de 2018, para aguardar o julgamento em liberdade. O caso terá conhecido novos contornos, o que motivou esta decisão do Tribunal.

O deputado municipal e advogado estagiário, Hianique Santos está em liberdade, isto conforme avança a página local “Boa Vista no ar” o caso que o liga ao assalto ao BCN, em Sal Rei, na ilha da Boa Vista, e que levou à sua detenção terá conhecido “novos contornos, depois do recurso interposto pela defesa”, junto do Tribunal de Relação de Barlavento.

O assalto ao balcão do Banco Cabo-verdiano de Negócios, na Boa Vista, remonta a finais de Dezembro de 2017.