Cruzeiros do Norte Campeão: Afinal tud é nada e tud é bada

7/03/2019 00:44 - Modificado em 7/03/2019 00:44

Cai o pano sobre o Carnaval de São Vicente, alías, o carnaval oficial, com o Cruzeiros do Norte a sagrar-se campeão e relegar para o segundo lugar, o Monte Sossego que pela segunda vez consecutiva, fica com o título de vice-campeão, com 256,2 pontos.

O regressado Estrelas-do-mar, apesar de ter ganho na opinião pública, ficou em terceiro lugar com 252,6 pontos e em quarto lugar o Flores do Mindelo que nos últimos anos tem sido agraciado com o último posto do carnaval.

Para o presidente do grupo vencedor, há muito que tentavam chegar a este posto e graças ao trabalho de toda a equipa foi possível atingir este objectivo e estava a espera do resultado, porque a aposta, este ano foi neste sentido, tendo em conta a má experiência do ano passado em que o grupo não levou nada, este ano conseguiu quase tudo.

E para o próximo ano, a luta continua. Visivelmente emocionado, Jailson garantiu que o prémio é o resultado de muito esforço.

Por seu lado, António Delgado “Patxa”, disse que o sentimento é de injustiça, porque acredita que o regulamento sobre os quesitos avaliados e apuração de forma nenhuma podia ser como foi feita e que depois de um trabalho árduo por parte do grupo a avaliação continua a ser da mesma forma. Mas aceita a soberania do júri, apesar de não concordar, com a enormidade de prémios entregue e que a partir de amanhã começa a trabalhar para o carnaval de 2020.

Para o Papi Tavares, que aceita a decisão do júri, apesar de acreditar que trabalharam com competitividade para ganhar o carnaval , e já não vai lamentar e agora é trabalhar para o próximo ano, porque o grupo veio para ficar. A premiação é o resultado da opinião de 27 pessoas e não das pessoas presentes no local.

Do lado do Flores, o representante do grupo diz que o resultado dos jurados, não espelha o trabalho do grupo, e aceita de forma democrática a pontuação e continuar a trabalhar para melhorar cada vez mais.