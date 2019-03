Cruzeiros do Norte ganha sete prémios individuais

7/03/2019 00:26 - Modificado em 7/03/2019 00:50

O prémio de 1ª Dama foi entregue a figura do grupo de Monte Sossego, que venceu por 2 décimas em relação a 2ª Dama. De resto só deu Cruzeiros.

O grupo venceu quase todos os prémios individuais, a começar pela melhor música do carnaval, “Sabura sem Fronteiras de Anísio Rodrigues e João Carlos Silva”, melhor carro alegórico.

A nível do pessoal, o grupo ainda levou o prémio do casal Mestre Sala e Porta-Bandeira, uma conquista de Valdir Gomes e Dina, que arrecadaram além do premio 40 mil escudos cada, foi-lhes oferecida uma viagem ao Brasil, uma oferta dos Cabo Verde Airlines.

O prémio de Rainha de Bateria, 2ª Dama, o casal real. A Rainha Joraina Leite e o Rei Arlindo Bandeira, o novo casal real do carnaval de São Vicente. Os dois participam pela primeira vez num desfile oficial.