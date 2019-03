Carnaval 2019: Cruzeiros vence e leva quase todos os prémios

6/03/2019 18:12 - Modificado em 6/03/2019 20:57

Quatro anos depois, o campeão voltou e desta vez levou quase tudo. Escapou apenas um prémio que o grupo não conseguiu arrecadar. O presidente do grupo Jailson disse que foi um trabalho árduo, e que contou com uma vasta equipa. Este diz que a aposta forte em todos os aspectos foi essencial para a conquista do prémio com 260 pontos ditou a conquista do troféu.

Elvis Carvalho