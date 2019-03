Nestlé quer mais mulheres em posições de liderança até 2022

Iniciativa faz parte do compromisso da marca de “dar oportunidades iguais para todos” na empresa.

A Nestlé apresentou, esta quarta-feira, um plano de ação para aumentar o número de mulheres em cargos executivos seniores em todo o mundo, segundo anunciou em comunicado. Esta medida faz parte do compromisso da marca de “dar oportunidades iguais para todos” na empresa.

“É simplesmente a coisa certa a fazer. Acreditamos que uma força de trabalho mais diversificada, com mais mulheres no topo, reforçará a nossa cultura inclusiva e fará da Nestlé uma empresa ainda melhor. Estabelecemos metas mensuráveis para podermos seguir de perto os nossos objetivos. Sabemos que melhorar o equilíbrio entre os géneros levará a melhores decisões, mais inovação e maior satisfação dos colaboradores”, refere Mark Schneider, CEO da Nestlé, num comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.

De acordo com dados divulgados pela empresa, 43% dos cargos na Nestlé são ocupados por mulheres. Porém, o Plano de Aceleração do Equilíbrio de Género da Nestlé pretende um aumento da proporção de mulheres nos 200 principais cargos executivos, de 20% para 30% até 2022. “Esta meta é mais um passo no caminho da Nestlé em direção à igualdade de género”, salienta a empresa.

A Nestlé incorporou o equilíbrio de género nas suas práticas de recursos humanos e foi incluída recentemente no Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) de 2019.