Augusto Neves “Desfiles do Carnaval 2019 foram de nível muito alto”

6/03/2019 01:10 - Modificado em 6/03/2019 01:11

Augusto Neves, presidente da CMSV, era um homem satisfeito após os desfiles oficiais, desta terça-feira, assegurando que o Carnaval foi excelente e que o objectivo passa por torná-lo num grande produto turístico.

Em declarações ao NN, o autarca mindelense afirmou que o carnaval ultrapassou as expectativas. “O Carnaval foi excelente, muito bom, grande esforço e sacrifício dos grupos, de todas as equipas envolvidas, Câmara Municipal, LIGOC-SV, e o Governo que nos apoiou bastante, para termos um carnaval a este nível e espero que a população tenha gostado”.

O edil mindelense regozija-se com o civismo demonstrado pelos são-vicentinos durante a quadra de carnaval, e por isso agradece à população neste sentido e pede que continuem nesta linha. “Agradecer pela forma como realmente as coisas decorreram, nós todos estamos de parabéns” vinca.

Neves ainda endereça os seus agradecimentos aos grupos e felicita-os pelo trabalho realizado, assumindo que os “desfiles do Carnaval 2019 foram de nível muito alto”.

Para 2020 o edil afirma que, querem um carnaval ainda melhor, e para isso as pessoas envolvidas têm trabalhado em conjunto, para que a cada ano o carnaval seja o melhor. “Este ano esteve a um nível muito alto e esperamos que no próximo ano realmente as coisas sejam muito melhores. Porque o nosso objectivo é transformar o carnaval num grande produto turístico, a nível internacional para que possa concorrer com tudo aquilo que se faz nos grandes eventos mundiais” concluiu.