Jorge Conceição “Djodje” vai dirigir selecção de Barlavento no África Youth Cup

5/03/2019 13:28 - Modificado em 5/03/2019 13:28

O seleccionador cabo-verdiano de futebol das camadas Sub-16 e Sub-17, Jorge Conceição “Djodje” foi o escolhido para liderar a selecção de Barlavento de sub-16 no África Youth Cup que realiza-se de 19 a 27 de Abril, na Cidade da Praia.

Cabo Verde vai estar representado nesta importante prova de sub-16, por dois mistos sendo um de Barlavento e outro de Sotavento tendo este como treinador Dino Rocha. O Torneio vai contar com a presença de 16 equipas, provenientes da Nigéria, Costa do Marfim, Mali, França, Togo, Benim, EUA, China (a confirmar) e Portugal que terá o SL Benfica como o maior destaque.

De acordo com a FCF, enaltece o seu apoio e disponibilidade para contribuir para o que considera ser uma grande festa do futebol jovem. A aposta e investimento nos escalões de formação e da determinação na mesma na internacionalização do futebol jovem são as metas a serem atingidas pela FCF. A organização do evento, que está a cargo do Sarahma Sports, estima envolver neste torneio mais de 400 pessoas, incluindo cinco árbitros internacionais. O embaixador deste torneio é o cabo-verdiano David Mendes, residente na Holanda.