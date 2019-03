Samba Tropical espalha glamour nas ruas de Mindelo

A Escola de Samba Tropical desfilou na noite desta segunda-feira no “sambódromo mindelense” ao som do samba enredo “Pulá Largód”, da autoria da dupla João Carlos Silva e Anísio Rodrigues.

Com cerca de 1100 foliões organizados em 18 alas, foi segundo os espectadores mais um desfile de fazer jus ao nome “Rainha da Noite” do Carnaval mindelense. “Pode não ter sido o melhor Samba Tropical de sempre, como havia prometido a direção, mas foi um desfile excelente, isso porque mantiveram a sua veia mística e conseguiram mais uma vez surpreender a população com um desfile de grande categoria” afirmou um dos presentes. O mesmo adiantou ter ficado com a perceção que este ano o número de pessoas era menor.

No entanto, o desfile, apesar de alguns aspectos, não desiludiu os milhares de presentes na cidade do Mindelo para assistir ao grupo, que desfila pelas ruas do Mindelo, já lá vão trinta anos.

Com uma pontualidade de fazer inveja a outras edições, o grupo saiu perto da hora marcada e fez todo o percurso sob o olhar atento e crítico da população, que em cada local era recebido com aplausos. O som, que sempre foi o calcanhar de Aquiles, este não foi o problema enfrentado nos anos anteriores. E como sempre, a festa do Rei Momo, tem respeitado a premissa, na segunda-feira, à noite de abrir o desfile oficial com a Escola de Samba Tropical, que teve no seio, emigrantes e turistas prontos a brincar o carnaval.

Ninguém quer ficar de fora da folia contagiante, da folia do tema ao redor da história do boi Blimundo, uma personagem singular da cultura santantonense. Um marco que traz, a convite do grupo, os presidentes das Câmaras Municipais da Ribeira Grande, Paul e Porto Novo, que vão entrar nesta festa.

Mais uma vez, e como tem acontecido nestes últimos dias, as principais artérias da cidade vestiu-se de gala para receberem o tão célebre Samba Tropical, que este ano prometeu e cumpriu, afirma a organização.

David Leite, presidente do Grupo, diz que o momento foi de realização, e que após meses de trabalho árduo conseguiram preparar e fazer o desfile tal como queriam. “Um excelente desfile em todos os tempo e a cada ano, que seja sempre assim e que isso mostra que a evolução do carnaval de São Vicente está no bom caminho”, referiu no final do desfile, que terminou numa segunda volta em frente à Praça Nova, seguido do tradicional baile num dos hotéis da cidade.

Este diz que pela sua história e fama da segunda-feira, de carnaval ser o dia de semana mais esperado do ano, o desfile foi majestoso e sumptuoso e São Vicente é que sai a ganhar. Ainda no final, agradeceu a todos os foliões pelo desfile e a população pela presença, que de ano para ano, os “força” a superar.

E depois de quatro dias de desfiles, sobretudo de grupos de animação, de crianças, professores e mandingas, escolas secundárias, lar de idosos entre outros, finalmente chegou a terça-feira do Carnaval, 05, o dia mais aguardado, com quatro grupos para um desfile que concentra as atenções da ilha, de Cabo Verde e da diáspora, a julgar pelo número de pessoas que, por esses dias, chegam de barco e de avião na ilha de São Vicente.

Por sorteio, ficou definido que o grupo de Monte Sossego, vice-campeão do Carnaval, em título, abre o desfile, às 15:00, e que cabe aos Cruzeiros do Norte encerrar o cortejo, às 16:30, com os grupos a entrarem na Rua de Lisboa, onde se situa o palanque oficial, a cada meia hora, numa única passagem.

Às 15:30 será a vez do grupo Flores do Mindelo, seguido do Estrelas do Mar, às 16:00.

Relativamente aos temas dos enredos dos quatro grupos oficiais, Monte Sossego sabe-se que vai chegar à Rua de Lisboa com o enredo “O meu Carnaval é uma novela”, três carros alegóricos, um tripé e 1200 foliões, distribuídos por 12 alas.

Flores do Mindelo, por seu lado, vão celebrar os 140 anos da cidade do Mindelo através do enredo “Um monte com cara de gente e um monte de gente de cara”, 800 foliões, 12 alas e três carros alegóricos.