Amadeu Oliveira pede substituição do Juiz

5/03/2019 12:05 - Modificado em 5/03/2019 12:05

O advogado Amadeu Oliveira deverá ainda hoje dar entrada ao pedido de substituição do magistrado que está conduzindo o julgamento do seu processo, por considerar não existir imparcialidade do mesmo.

Nesta segunda-feira, 04, Amadeu Oliveira notificou que requererá junto do Tribunal de Relação de Sotavento a substituição do juiz, Alcides Andrade, sustentando que este “não tem condições para o julgar”.

Sentado no banco dos réus, Amadeu Oliveira é acusado de alegadamente ter cometido 14 crimes de calúnia e difamação contra os juízes Benfeito Mosso Ramos, Fátima Coronel, Presidente da Supremo Tribunal de Justiça (STJ), e contra o próprio STJ, sustenta ainda que o juiz não tem “isenção suficiente para o julgar”.

O julgamento que iniciou na quarta-feira, 27, de Fevereiro, e que já teve pelo menos duas suspensões, poderá vir a conhecer uma nova suspensão com a entrega do pedido do advogado.