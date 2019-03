PJ detém jovem em flagrante delito por roubo no BCV

4/03/2019 20:41 - Modificado em 4/03/2019 20:41

De acordo com comunicado enviado pela Polícia Judiciária, o assaltante, terá aproveitado de um momento de distração de uma rececionista do Banco de Cabo Verde (BCV), enquanto esta o atendia, no balcão de receção do referido banco, no Plateau, para subtrair-lhe uma quantia, no valor de cinquenta e cinco mil escudos (55.000$00), que esta teria colocado no interior do balcão.

O individuo de 32 anos foi detido em flagrante delito e na sua posse foi encontrada e apreendida a quantia de quarenta e cinco mil, cento e setenta e cinco escudos (45.175$00), distribuída em catorze notas de dois mil escudos e dezassete notas de mil escudos, sendo os restantes 175 escudos em moedas.

O homem residente na localidade de Achadinha, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, acusado da prática de um crime de furto, tendo o Ministério Público promovido o julgamento do mesmo em processo especial sumário.

O caso aconteceu na sexta-feira, 01, Março.