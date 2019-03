Liga Play Sub-17: Cantareira e Batuque lideram os seus grupos

4/03/2019 15:42 - Modificado em 4/03/2019 15:42

O campeonato de sub-17 em São Vicente, teve continuidade neste fim-de-semana, onde no grupo A jogou-se para a 4ª jornada, com o Cantareira a vencer e a liderar com distinção. No grupo B os jogos contaram para a 2ª jornada com Batuque a liderar em igualdade pontual com o Estoril.

Quatro jogos quatro vitórias é o registo do Cantareira no grupo A, onde lidera, a seu belo prazer, com seis pontos de avanço sobre os segundos classificados Castilho e Corinthians. Nesta jornada os júniores do Cantareira venceram o Corinthians por 3-0, e com isso aumentaram a vantagem no topo da classificação.

O Castilho por sua vez aplicou chapa quatro ao Ponta d’Pom, somando agora seis pontos, o que leva a equipa a alcançar o Corinthians no 2º lugar da classificação. Nesta jornada o Geneva, atual campeão em título, cumpriu o seu jogo de folga.

Concluído a quarta jornada deste grupo, Cantareira lidera com 12 pontos. A segunda posição é repartida pelo Castilho e Corinthians ambos com 6 pontos. Geneva e Ponta d’Pom estão na última posição ainda sem nenhum ponto.

Já no grupo B, as contas estão mais equilibradas até porque as equipas disputaram apenas dois jogos. Batuque e Estoril lideram com os mesmos pontos mas com vantagem para o Batuque. Nesta jornada o Batuque FC goleou a Real Sociedade por 6-0, e com isso subiu à liderança.

O Estoril após vitória na primeira jornada, cedeu um empate (1-1) frente a Juventude, permitindo ser alcançado pelo Batuque no topo da classificação.Após a segunda jornada, Batuque e Estoril lideram com os mesmos quatro pontos. Juventude é o terceiro classificado com 2 pontos. Na cauda da tabela classificativa está a Real Sociedade equipa que ainda não pontuou.