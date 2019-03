Amadeu continua a ser ouvido pelo Tribunal da Praia esta segunda-feira

4/03/2019 00:52 - Modificado em 4/03/2019 00:52

Amadeu Oliveira diz que não retira nenhuma vírgula das declarações feitas e assegura que em vez de estar a responder perante o tribunal, outras pessoas é que deveriam estar sentadas no banco dos réus.

Depois de ser suspenso na sexta-feira, o julgamento do advogado Amadeu Oliveira, será retomado nesta segunda e terça-feira, com a continuação da audição do réu e das testemunhas que foram arrolados no processo.

A responder por 14 crimes de calúnia e difamação contra os juízes Benfeito Mosso Ramos (juiz conselheiro do STJ), Fátima Coronel (presidente do STJ) e contra a própria instituição Supremo Tribunal de Justiça (STJ), começou a ser julgado esta quarta-feira, 27.

Tido como um “patriota”, diz que esta pronto para justificar todas as acusações feitas contra o sistema judicial cabo-verdiano e preparado para ir para a cadeia, em último caso.