Mindelense e Batuque vencem e tudo na mesma no topo da classificação

4/03/2019 00:43 - Modificado em 4/03/2019 00:44

Foto: Pitch Moreira

Batuque e Mindelense venceram os seus jogos, disputados neste domingo, frente ao Derby e Corinthians, respectivamente, a contar para a 10ª jornada e continuam com a mesma diferença pontual, 4 pontos, à entrada para o último terço do campeonato.

Tudo igual no topo da tabela classificativa, ao fim da 10ª jornada onde axadrezados e Leões da Rua de Praia, venceram e continuam separados por quatro pontos. A jornada “carnavalesca” arrancou no sábado com a vitória da Académica sobre o Salamansa por 1-0, golo apontado por Bruno Silva. O extremo apontou o golo da jornada, com um potente remate de fora da área.

No outro encontro da tarde de sábado, o Farense goleou o Castilho por 5-1. Deco, Mário (2) e Pelé e Dudu foram os autores dos golos dos comandados de Bassana, enquanto que, o golo dos castilhianos, surgiu de um autogolo apontado por Pilha.

A jornada 10 prosseguiu neste domingo, 03, onde o Batuque FC reforçou o estatuto de segundo classificado ao vencer o Derby, no jogo grande da jornada, pelo resultado mínimo de 1-0. O avançado internacional cabo-verdiano Bruce, foi o autor do golo que valeu os três preciosos pontos para os axadrezados de Alto Miramar que assim, continuam na perseguição ao Mindelense. Já o Derby despediu-se do sonho da eventual conquista do título, pois está a 10 pontos da liderança.

A fechar a jornada o CS Mindelense não teve muitas dificuldades em vencer a lanterna vermelha o Corinthians por 3-0. Num jogo que foi disputado sempre a um ritmo bastante lento, os encarnados cedo conseguiram uma vantagem de dois golos no marcador. O médio Karr colocou os Leões na frente do marcador logo aos 09 minutos, para aos 17 minutos ser a vez de Duck aumentar o score para dois a zero. O tento que fechou os números do marcador foi apontado por Tuba à passagem do minuto 87. O Mindelense poderia ter chegado a números mais elevados nesta partida, isto se não fosse a displicência dos seus avançados na hora do remate final.

Concluída a 10ª jornada e quanto restam apenas quatro jornadas para o fim da prova, o CS Mindelense lidera com 26 pontos. A segunda posição é ocupada pelo Batuque com 22 pontos. A terceira posição é repartida pelo Farense e Académica ambas com 19 pontos. Na quinta posição surge o Derby com 16 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa e na sexta posição está o Salamansa com 07 pontos. Nos lugares de despromoção estão o Castilho e o Corinthians com 02 pontos cada.