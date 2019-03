Segunda Divisão : Amarante marca passo mas mantém liderança isolada

4/03/2019 00:35 - Modificado em 4/03/2019 00:35

Apesar de ter empatado a uma bola, neste domingo, com o Ponta d’Pom, o Amarante continua na liderança isolada do Campeonato Regional da Segunda Divisão de São Vicente. Por seu lado o Falcões do Norte ascendeu à vice-liderança após vencer, no sábado, a equipa do São Pedro por 2-1.

A jornada 6 da “Segundona” abriu no sábado, 02, precisamente com a vitória dos Falcões do Norte frente ao São Pedro por 2-1. Os verdes e brancos de Chã de Alecrim tiveram que dar a volta ao marcador, após estarem a perder por 0-1, depois do golo do São Pedro, apontado por Deini à passagem do minuto 45. Já na segunda parte, Ruben Lima tratou de empatar a partida aos 49 minutos. William foi o autor do golo da vitória quando estavam decorridos 53 minutos de jogo. Vitória importantíssima da equipa de Chã de Alecrim que assim terminou a jornada no segundo lugar.

A grande surpresa da jornada estava reservada para o confronto entre a equipa do Calhau e a do Ribeira Bote. O Calhau que vinha de uma goleada de seis a zero frente ao Amarante, impôs-se aos homens da Zona Libertada, vencendo pela margem mínima. O autor do golo dos homens de S. Pedro foi apontado por Jamilo ao minuto 69 da partida.

A concluir a jornada, registo para o empate (1-1) entre o Ponta d’Pom e o Amarante. Artur adiantou os comandados de Piki no marcador já no período de compensação do primeiro tempo (45+2). Edson, quando faltavam oito minutos para o final do encontro, empatou para os pupilos de Armandin. O resultado soube a pouco para o Ponta d´Pom que marca passo na classificação, enquanto que, o Amarante continua na liderança com mais três pontos do que o Falcões.

Terminada a jornada seis, o Amarante comanda com 13 pontos, seguido do Falcões do Norte com 10 pontos. O Ribeira Bote caiu para a terceira posição com 09 pontos, os mesmos que o Ponta d´Pom. Calhau é quinto classificado com 05 pontos e na sexta e última posição está o São Pedro com 04 pontos.