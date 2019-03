Cabo Verde Airlines: Loftleidir Cabo Verde será sócio maioritário

4/03/2019 00:21 - Modificado em 4/03/2019 00:21

A Cabo Verde Airlines, antiga TACV, finalizou o processo de privatização. A Loftleidir Cabo Verde será sócia maioritária com 51% das ações na companhia. Jens Bjarnason foi nomeado como novo CEO [Chief Executive Officer].

Seguido do anúncio oficial do Governo de Cabo Verde, a oferta submetida pela Loftleidir Cabo Verde para adquirir 51% das ações da Cabo Verde Airlines foi aceite. A assinatura do acordo de compra foi realizada esta sexta-feira, 1 de março, pelas 16h de Cabo Verde.

A Loftleidir Icelandic, empresa subsidiária do grupo Icelandair, detém 70% das ações na Loftleidir Cabo Verde, enquanto que os restantes investidores 30%. A Loftleidir Icelandic tem vindo a trabalhar em regime de consultadoria com a Cabo Verde Airlines desde 2017 na restruturação da companhia e a desenvolver uma estratégia para o futuro da empresa.

Jens Bjarnason, novo CEO da Cabo Verde Airlines:

“Vemos uma grande oportunidade em desenvolver Cabo Verde como um destino turístico e fazer do Aeroporto Internacional do Sal um HUB ideal para voos de ligação eficientes entre os quatro continentes, Europa, América do Sul, África e América do Norte. Este objetivo será conseguido através de um serviço de confiança e eficiência com uma diferença: A essência de Cabo Verde,”

A Cabo Verde Airlines irá beneficiar da experiência e conhecimento do grupo Icelandair que tem um modelo de negócio similar, ligando a Europa e América do Norte pelo Atlântico Norte com a Islândia como HUB.

Sobre Cabo Verde Airlines

A Cabo Verde Airlines é a companhia de bandeira de Cabo Verde com voos de e para Cabo Verde. Providencia uma opção eficiente e de confiança para voos transatlânticos entre a Europa, América do Norte, América do Sul e África. Desde novembro 2019, a Cabo Verde Airlines é membro ativo da IATA (International Air Transport Association).