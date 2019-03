Ministro da Cultura marca presença no Carnaval mindelense

4/03/2019 00:03 - Modificado em 4/03/2019 00:03

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, já se encontra em São Vicente, para assistir ao desfile dos grupos oficiais do Carnaval da ilha de Monte Cara.

Depois de marcar presença no carnaval da ilha de São Nicolau, o ministro está agora em São Vicente, onde participará na festa do Rei Momo. O Ministério da Cultura disponibilizou 5 mil contos a Liga Independente dos Grupos Oficiais de São Vicente (LIGOC-SV), para o carnaval mindelense.

De acordo com o ministério a ideia é proporcionar uma distribuição de renda de forma a estimular os grupos e as várias classes profissionais envolvidas directa ou indirectamente que terão acesso ao incentivo na materialização das suas actividades profissionais.

Nos últimos três anos, o Governo, através do Ministério da Cultura e das Industrias Criativas, fez um investimento de 9 mil contos no carnaval nos municípios e 20.400 mil contos no “Carnaval Factory”, nomeadamente São Nicolau e São Vicente.