Vindos do Oriente “assalta” ruas do Mindelo com atraso de hora e meia, mas com muito brilho e alegria

3/03/2019 15:08 - Modificado em 3/03/2019 15:08

Apesar do atraso, a multidão presente não arredou o pé até à saída do grupo, o que acabou por acontecer por volta das 23:00. Problemas no gerador do carro de som estiveram na origem do atraso, mas nem isso desmotivou as dezenas de foliões concentrados na entrada da Rua de Lisboa à espera para cumprir a promessa de um desfile cheio de brilho e muita animação.

Previsto a sair, segundo a programação, ás 21:30, o grupo Bicampeão do Carnaval, segundo membro da organização, quis levar ao público mindelense, um assalto com o seu brilho e folia e a sua alegria. “E é isso que viemos trazer, sempre no sentido de acrescentar e dar mais ao Carnaval em São Vicente”, disse Josina Freitas no final do desfile.

Apesar de estar fora dos desfiles na terça-feira, o grupo tentou compensar este vazio com um desfile na noite de sexta e cuja resposta do público deixou o grupo muito feliz, diz Lili Freitas acescentando estar a transbordar de alegria com o carnavalesco Manu Cabral ao seu lado durante o desfile e não poderia ter sido melhor. Foi uma entrega total, a bateria foi excepcional. E que não estavam à espera de tanto.

Por seu lado, Manu Cabral disse estar emocionado com o carinho que o Vindos do Orienta desperta nas pessoas e estar em São Vicente a reviver, uma das festas que mais gosta é um sentimento de dever cumprido.