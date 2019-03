Desfile do Professores: Ruas de Mindelo mais uma vez sala de aula sobre reciclagem

3/03/2019 14:47 - Modificado em 3/03/2019 14:48

Várias edições depois, sempre com o tema central na reciclagem, o desfile dos professores contínua de ano para ano em alta. Quem o diz são os populares que estiveram presentes durante todo o trajecto de mais um dia de desfile, ocorreu na sexta-feira, com as crianças dos jardins da ilha.

Organizado em 10 alas sobre o tema Civilizações, os professores dizem que o público é o grande responsável por cada vez mais se esforçarem para trazer um bom desfile e por isso, dizem que tem que se esforçar e primar. Os docentes de São Vicente, mais uma vez deram, em plena cidade uma aula sobre a reciclagem e da reutilização de materiais. “Afinal somos professores e temos que dar aula onde estivermos ”, garante uma das docentes presentes.

Faltavam pouco para as 18 horas, quando o desfile dos professores começou e durante todo o percurso foi muito aplaudido pelos presentes, que são unanimes em afirmar que de ano para ano, esta classe os tem conseguido surpreender, com um desfile a baixo custo, mas bonito.

Entretanto, algumas coisas parecem estar a mudar, quem o diz é a docente Fernanda que conta-nos que este ano foi difícil conseguir os materiais, o que antes era feito com materiais oferecidos, agora estão a ser comercializados, por exemplo os sacos de arroz e outros materiais.

Outro factor, segundo a mesma, foram as noites incontáveis, até de madrugada, na concepção dos trajes, isto quando, muitos deles têm de preparar as aulas do dia seguinte.

“Foi um bom desfile, feito com muita força de vontade e apreciamos todo o trabalho e beleza do desfile e que de ano para ano está mais espectacular e este ano superou todas as expectativa, e temos a responsabilidade de superar os desfiles anteriores”.