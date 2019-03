Hotéis e Residenciais no Mindelo com lotação quase esgotada para o Carnaval

1/03/2019 00:25 - Modificado em 1/03/2019 00:25

A poucos dias do Carnaval, em São Vicente, o número de visitantes aumenta o que faz com que a procura por hotéis e residenciais seja elevada. Nesta altura quase todas as unidades hoteleiras têm lotação esgotada para os próximos dias.

O NN procurou saber junto dos responsáveis das unidades hoteleiras e residenciais, como está a taxa de ocupação por esta altura. O cenário é bastante satisfatório, segundo apontam alguns dos gerentes e diretores. Mesmo com a problemática dos voos, o cenário para os negócios estão num bom caminho.

O Carnaval continua a ser uma grande oportunidade de negócio para as unidades da cidade do Mindelo, devido a qualidade que é o produto carnavalesco. O impacto na vida socioeconómica da ilha é elevado pois traz muitos curiosos e amantes do carnaval mindelense de vários pontos do globo.

Segundo informações recolhidas junto destas unidades, temos o caso do Mindel Hotel que tem os 70 quartos reservados. São turistas originários de Portugal, Inglaterra, França e de algumas pessoas das outras ilhas.

Já o Hotel Don Paco tem os 44 quartos também todos reservados. A Residencial B.Leza e a Pensão Chave de Ouro afirmam estar com boa taxa de ocupação para estes dias do carnaval. O hotel Foya Branca tem uma taxa de reservas a 75 por cento, o que corresponde a 58 quartos.