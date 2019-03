Prémio Kakoi: participantes irão desfilar no período antes do desfile oficial

A informação foi dada pelo diretor da CNAD, referindo-se que este será um sinal de que, a acontecer no mesmo espaço, mostra uma união de todos, independentemente da categoria a que concorrem.

A par do concurso, existem os desfiles espontâneos, que desde 2016, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) começou a atribuir prémios aos grupos de animação do Carnaval mindelense.

Este prémio, que vai à sua 4ª edição, tem como objetivo reavivar e estimular o Carnaval espontâneo, que sempre fez parte do carnaval de São Vicente.

Se antes os grupos espontâneos desfilavam, no intervalo da passagem dos grupos oficiais, desta vez foi-lhes reservado o período entre o meio-dia e as 15 horas.

Para o diretor do CNAD, Irlando Ferreira, o centro anualmente coordena este processo para, justamente criar condições para que os carnavalescos espontâneos sintam a vontade de trazer para as ruas da “Morada” a sua criatividade juntamente com toda a dinâmica do carnaval. “Aquela vertente do carnaval que sempre marcou esta cidade, a dinâmica do carnaval e que não havendo esta vertente ficaria mais pobre”, diz Irlando Ferreira que reforça a ideia que este tipo de espontaneidade não pode desaparecer do nosso carnaval.

Por isso, assegura que em cada edição, a organização que atribui o prémio, em concertação com a Câmara e agora, também, com a LIGOC, tem estudado a melhor forma para que possa ter lugar e de forma digna.

Participam do concurso grupos entre 3 a 10 pessoas e individuais que apresentem um tema com uma criatividade e originalidade e que sua presença, enquanto aspeto a ser avaliada, o que a mensagem que levar para as ruas da cidade e, também, a reação do público. “O que este acto espontâneo provoca ao público”.

Os prémios serão atribuídos do primeiro ao quarto classificado na categoria de grupos e até ao terceiro a nível individual.