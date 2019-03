Mindelense do alto do 1º lugar à espreita do que dá o duelo entre Derby x Batuque

Foto: Pitch Moreira

A jornada 10 do Campeonato Regional de Futebol em São Vicente, que se disputa neste fim-de-semana, poderá ser importantíssima para as contas do título na ilha. Esta tem como cabeça de cartaz o jogo entre o Derby e o Batuque. Isto numa jornada onde o Mindelense enfrenta o lanterna vermelhada Corinthians.

O campeonato regional entra na derradeira recta final e qualquer percalço poderá significar o adeus à luta pelo título. Nisto o Batuque que sustenta o segundo lugar com 19 pontos, menos quatro que o líder Mindelense, sabe que só uma vitória diante do Derby, no domingo 03, dará à equipa folgo para se manter na perseguição ao líder.

Os axadrezados de Alto Miramar, depois do empate com o Mindelense, colocaram em risco as aspirações da equipa no que diz respeito a luta pelo título. Se antes do duelo com os Leões da Rua de Praia as dificuldades eram muitas, maiores ficaram agora que o campeonato entra na sua recta final. Frente ao Derby somente a vitória interessa ao conjunto liderado por Bubista, isto se quiser manter o Mindelense som pressão.

Por sua vez o Derby chega a este jogo com a moral em alta, depois de aplicar chapa quatro ao Corinthians. Os Dragões da Praça Estrela estão com um atraso de sete pontos para o líder, mas ainda não perderam a esperança no que toca ao título.

O Mindelense entra em campo também no domingo, no segundo jogo do dia, logo após ao duelo entre Derby e Batuque, isto para enfrentar a lanterna vermelha Corinthians que, à partida, não trará grandes dificuldades ao actual campeão regional. Em nove jogos disputados o Mindelense leva sete vitórias e dois empates, sendo até então a única equipa que ainda não perdeu nesta época.

Do outro lado vai estar a equipa que ocupa a última posição a par do Castilho. Os “Alvi Negros” somam até então sete derrotas e dois empates. Nas últimas jornadas e primeiras da segunda volta a equipa sofreu 10 golos e marcou apenas um. Derrota pesada frente ao Batuque (6-1) e frente ao Derby (0-4). A diferença entre as duas forças que vão evoluir no relvado do Estádio Municipal Adérito Sena no domingo, é assombrosa, pois de um lado vai estar um dos melhores ataques da prova – a par do Batuque – com 20 golos marcados e o pior ataque com cinco golos e a defesa mais vezes foi buscar a bola dentro da sua baliza, 24 foram as vezes que isso aconteceu. Nesta partida tudo joga a favor dos encarnados, mas espera-se para ver a resposta que vão dar dentro do campo os comandados de Charles Spencer.

A jornada no entanto, arranca no sábado, 02, com o primeiro jogo do dia, entre a Académica terceira classificada com 16 pontos e o Salamansa sexto classificado com 7 pontos. O segundo jogo do dia reserva o Farense quinto classificado e o Castilho penúltimo da tabela com dois pontos.

Jogos e horários da 10ª Jornada:

Sábado 02;

14:00-Académica x Salamansa

16:00-Farense x Castilho

Domingo 03;

14:00-Derby x Batuque

16:00-Corinthians x Mindelense