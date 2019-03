Kitesurf: Mitú Monteiro vence 1ª Etapa do GKA Kitesurf World Cup

O surfista cabo-verdiano Mitú Monteiro, conquistou hoje a 1ª Etapa do Campeonato Mundial de Kitesurf, que decorreu na praia de Ponta Preta, na ilha do Sal, ao vencer na final o outro cabo-verdiano Airton Cozzolino.

Mitú Monteiro que garantiu o apuramento para a final na terça-feira, 26, sagra-se assim campeão da primeira etapa do Campeonato Mundial de Kitesurf que vem decorrendo na praia de Ponta Preta, na ilha do Sal, vencendo na finalíssima, o ítalo-cabo-verdiano, Airton Cozzolino, que desta feita estava a representar Cabo Verde. Monteiro superiorizou-se sobre Cozzolino pelo parcial de 17.23, contra os 14.87 do seu compatriota.

Para chegar à final, Cozzolino eliminou em provas disputadas esta manhã, o brasileiro Sebastian Ribeiro, o italiano Francesco Capuzzo, o cabo-verdiano naturalizado espanhol, Matchú Lopes, e o australiano James Carew.

Esta etapa no Sal, que começou no dia 25, contou com a participação de 65 raiders, envolvendo 48 atletas masculinos e 17 femininas em representação de Cabo Verde, Alemanha, Austrália, Brasil, Bulgária, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França, Hawaii, Itália, Portugal, República Dominicana, Suécia.

Ponta Preta’2019 marca o início das 13 edições que constitui este circuito mundial denominado “2019 GKA Kite World Tour Events” ao qual se seguem as praias de Leucate (França), Dakhla (Marrocos), Sylt (Alemanha), Tarifa (Espanha), Gran Canaria (Espanha), Sotavento (Espanha), Malmo (Suécia), Ilhas Maurícias, Cumbuco (Brasil), Prea (Brasil), Maui (Hawaii) e Torquay (Austrália).