LIGOC diz que vão ser colocados mais bilhetes à venda

28/02/2019 14:51 - Modificado em 28/02/2019 14:51

Na sequência dos últimos acontecimentos relativos à venda de bilhetes para as bancadas de carnaval a LIGOC esclarece :

“Conforme foi anunciado em conferência de imprensa, realizada hoje, dia 28 de Fevereiro, às 10h, no CCM, no qual estiveram presentes o presidente e o vice-presidente da LIGOC, a vereadora da Cultura da câmara municipal de São Vicente e o representante regional do MCIC, os bilhetes disponibilizados para venda hoje, na praça Nova, eram referentes aos lugares disponíveis até hoje.

As bancadas estão a ser montadas e brevemente serão disponibilizados os bilhetes correspondentes aos próximos lugares disponíveis.

Solicitamos a compreensão de todos já que pretendemos evitar os constrangimentos do ano anterior em que foram vendidos mais bilhetes do que lugares.

Estamos a zelar pela segurança, bem-estar e transparência com o público.

A Ligoc lamenta o transtorno causado e agradece a V. compreensão”.