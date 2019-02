Manifestação exigindo bilhetes para ver o Carnaval sentado -(c/vídeo)

28/02/2019 14:44 - Modificado em 28/02/2019 14:45

A venda dos bilhetes para bancadas do Carnaval provocou esta manhã uma fila na Praça Nova de centenas de pessoas interessadas em verem o desfile sentados. No entanto, em menos de uma hora todos os bilhetes disponibilizados já tinham sido vendidos, isto de acordo com os promotores de venda.

Apesar de a LIGOC ter garantido, minutos antes, numa conferência de imprensa que estavam a venda apenas quatro bilhetes por pessoa, cerca de uma hora depois já não havia bilhetes.

Revoltadas, várias pessoas que não tinham conseguido comprar bilhetes deslocaram-se para a frente da Câmara Municipal de São Vicente, numa manifestação pacífica, pedindo mais respeito pela população que são os que contribuem para um bom Carnaval.