Santo Antão: Tarrafal de Monte Trigo volta a normalidade após a passagem do mau tempo

28/02/2019 13:56 - Modificado em 28/02/2019 13:56

A normalidade voltou a reinar em Tarrafal de Monte Trigo, após as melhorias registadas no estado do mar, o que já permitiu aos pescadores saíram nesta quinta-feira para a faina pesqueira.

Com o pior já ultrapassado, os moradores de Tarrafal de Monte Trigo retomaram na manhã desta quinta-feira, as suas habituais actividades, sendo que os pescadores já puderam se fazer ao mar, para a faina pesqueira. De acordo com declarações de um morador ao NN, “o pior já passou e que a normalidade voltou a reinar”.

Após três dias de grande apreensão na localidade, onde o mar revolto causou medo, tendo atingido algumas casas e do campo de futebol, situado na zona de praia, e também o Jardim Infantil da localidade que ficou inundado durante o mau tempo que se fez sentir na passada segunda-feira.

O pior cenário esteve em cima da mesa, com os membros da proteção civil a ponderarem a deslocalização das pessoas da zona mais afetada, mas que tal não viria a acontecer devido as melhorias registadas nas últimas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, no seu boletim da passada segunda-feira, 25, tinha confirmado a previsão de ondas de entre 2 a 4 metros de altura tanto na região de Barlavento como na de Sotavento, podendo atingir cinco metros em algumas regiões do Barlavento, e que tem afetado outras regiões do país.