Ilha do Sal acolhe final do Campeonato Nacional de Futebol 2019

28/02/2019 13:50 - Modificado em 28/02/2019 13:51

A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) notificou nesta quinta-feira, que a Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), foi eleita para organizar a final do campeonato nacional de futebol sênior masculino 2018/2019, que será disputada no dia 01 de Junho, no Estádio Marcelo Leitão, em Espargos.

De acordo com a FCF, a Associação Regional de Futebol do Sal (ARFS), candidatou-se para realizar a prova e após ser analisado, pela FCF, os requisitos previstos e exigidos no Caderno de Encargos, a candidatura salense, reuniu todas as condições, e por isso foi eleita para organizar a final do campeonato nacional de futebol sênior masculino 2018/2019.

A região desportiva do Sal é a segunda a acolher a final do nacional a uma só mão, depois de no ano passado a Associação Regional de Santo Antão Sul, ter acolhido a final, no Estádio Municipal do Porto Novo, ganha pela Acadêmica da Praia, atual detentora do título.

O campeonato nacional começa no dia 06 de Abril onde estarão presentes 12 equipas divididas em três grupos.

GRUPO A

Santo Antão Sul, São Vicente, Acadêmica da Praia e Fogo

GRUPO B

Maio, Brava, Santo Antão Norte e São Nicolau

GRUPO C

Boa Vista, Sal, Santiago Sul e Santiago Norte