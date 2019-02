Carnaval: Bilhetes postos à venda para bancadas esgotaram num instante

28/02/2019 13:45 - Modificado em 28/02/2019 13:46

A venda dos bilhetes para as bancadas colocadas ao longo do percurso do desfile de carnaval iniciou-se na manhã desta quinta-feira, 28, na Praça Nova. A adesão foi tanta que, como este online pode constatar, em pouco tempo os mesmos esgotaram-se.

Ninguém quer perder o melhor lugar para assistir aos desfiles oficiais dos grupos inscritos no Carnaval mindelense 2019, e para isso o remédio foi levantar bem cedo. As vendas começaram por volta das 10:00h. e houve pessoas, abordadas no local pelo NN, que afirmaram que às sete horas já estavam no local à espera da abertura das portas.

Este Online pôde constatar “in loco” a grande adesão das pessoas no local, organizadas numa fila que se estendia por quase toda a Praça. De acordo com os mindelenses, as bancadas da Rua de Lisboa são aquelas que dá mais vantagem para não se perder nada no “sambódromo”, por isso há que fazer um certo esforço para o adquirir, mesmo que custem mil escudos (1000). A Praça Nova surge como o segundo ponto mais procurado, com o preço dos bilhetes nos quinhentos escudos (500).

“Levantei-me às seis com o propósito de vir comprar o meu bilhete o mais rápido possível. Às sete já aqui estava, mas as vendas só se iniciaram por volta das 10 horas. Estou com fome mas vou ficar porque já está quase chegando a minha vez” sustenta a jovem Maria Sousa. Esta mindelense assegurou que a sua preferência ia para o bilhete de mil escudos, pois, no seu entender, é o melhor sítio.

Cláudio, que na altura se encontrava na cauda da fila, afirmou que não conseguiu estar no local mais cedo, mas não se importava de esperar até chegar a sua vez. “O importante será mesmo levar o meu bilhete para casa” disse entre sorrisos.

Quem já conseguiu comprar o seu bilhete o sentimento é de alegria, como pudemos constatar no rosto de muitas pessoas. “Estou muito contente pois consegui o meu bilhete. Desde cedo estou aqui” assegura Cristina.

No entanto a organização já informou que os bilhetes das bancadas já estão esgotados o que motivou ao protesto de alguns mindelenses junto da edilidade local, por parte das pessoas que ainda não conseguiram o seu bilhete.