CAF anuncia hora do jogo Cabo Verde x Lesoto

28/02/2019 02:10 - Modificado em 28/02/2019 02:10

A Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou nesta quarta-feira, 27, que o jogo entre Cabo Verde e Lesoto, a contar para a sexta jornada do Grupo L de qualificação para o CAN 2019, disputa-se no dia 24 de Março e terá inicio às 14h00 no Estádio Nacional, na cidade da Praia.

Este jogo conta para a última jornada de qualificação para o CAN 2019 e acontece em simultâneo com o outro jogo do grupo, entre Tanzânia e Uganda. O Grupo L é comandado pelo Uganda, já qualificado com 13 pontos e nenhuma derrota. Em segundo lugar está o Lesoto com cinco pontos, os mesmo que a Tanzânia. Cabo Verde encontra-se no quarto lugar com quatro pontos.

Esta será a derradeira cartada para Cabo Verde na tentativa de se qualificar para o CAN 2019 e precisa forçosamente de vencer e torcer por um empate ou derrota da Tanzânia no outro jogo. O CAN 2019 decorre entre Junho e Julho no Egito.