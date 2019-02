Santo Antão: Emanuel Trovoada dá formação aos Monitores de Escolas de Iniciação Desportiva

O selecionador cabo-verdiano de Basquetebol, Emanuel Trovoada, vai ministrar, entre os dias 28 de Fevereiro a 02 de Março, no Concelho do Paul em Santo Antão, uma formação que visa dotar os agentes desportivos de competências, que reverterão em potencialidades a maximizar em prol do desporto na ilha.

Esta formação que é promovida pelo Ministério do Desporto/Direção Geral dos Desportos, em parceria com as três Câmaras Municipais da ilha de Santo Antão, é especificamente voltada para a modalidade de Basquetebol.

Também no Concelho do Paul, e em simultâneo, decorrerá uma outra formação que terá como orador o fisioterapeuta Milton Cabral, que abordará o tema “Prevenção das Lesões na Iniciação Desportiva”, sendo o objetivo o de capacitar os formandos no que tange a prevenção de lesões nas categorias de base e prevenir lesões futuras.

Em declarações ao NN, o Delegado do Desporto em Santo Antão, Rildo Tavares, afirma que estas formações estão de acordo com a política da Direção Geral dos Desportos (DGD) em apostar no sector de formação em praticamente todas as modalidades, visando uma melhor organização do sector.

“Estas formações são uma mais-valia para o desporto em Santo Antão, tendo em conta que a formação é que constrói todas as bases para todas as modalidades conseguirem campeões e a ilha tem beneficiado de várias formações promovidas pelo Ministério do Desporto (MD) e Direção Geral dos Desportos (DGD) ” vinca Rildo Tavares.