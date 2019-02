PM : “O país tem feito importantes progressos a nível do crescimento económico e da inclusão social”

28/02/2019 02:00 - Modificado em 28/02/2019 02:00

No debate desta quarta-feira, sobre as questões Sociais e Ambientais, o Primeiro-Ministro garantiu que em três anos de governação muita coisa melhorou no país

“Quase a completar três anos de governação, temos o orgulho de mais uma vez afirmar que o país tem feito importantes progressos a nível do crescimento económico e da inclusão social”.

De acordo com o Governo, a economia está a crescer bem, impulsionada pelo investimento privado. Existe um forte investimento na inclusão e economia. E com isso o rendimento das famílias está a aumentar.

E por isso faz comparações com as políticas do governo, no que diz respeito ao rendimento Social de Inclusão, que beneficia famílias que vivem em situação de pobreza extrema e que têm crianças sob o seu cuidado;

Comparativamente ao governo do PAICV; que faz referência, o MPD diz que no período 2011/2015, o Governo do PAICV transferiu para as famílias, através de encargos com a saúde, evacuação de doentes, pensões, abonos de família, bolsas de estudos, 5.1 milhões de contos/ano. A média anual deste Governo da República, em 2016/2018, é de 7.1 milhões de contos/ano.

Diz ainda que a garantia do Direito à Educação foi alargada, com bom impacto na transferência de renda indireta para às famílias, com aumento das taxas líquidas de escolarização, na diminuição do abandono escolar e no retorno à escola de jovens que tinham abandonado o sistema.

“Os indicadores de saúde melhoram: mortalidade materna; cuidados pré-natais e pós-natais; taxa de cobertura vacinal; mortalidade infantil e taxa de sero-prevalência do VIH”.

Portanto, o governo afirma que “estamos a proteger e a promover mais os direitos das crianças no acesso à educação, acesso a cuidados, às artes e cultura; na melhoria e alargamento dos serviços de apoio; em parcerias para a reinserção de adolescentes em Regime Tutelar e parcerias para a implementação do Plano de Ação para a Prevenção e Combate aos Abusos e a Exploração Sexuais de Crianças”.

Diz que houve acesso à saúde, à educação e à formação profissional a pessoas com deficiência e promete ainda mais.